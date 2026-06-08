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Культура

Музей истории Холокоста отказался принимать Канье Уэста

В Амстердаме музей Холокоста отказался принимать Уэста после арестов на концерте рэпера
Global Look Press

Национальный музей Холокоста в Амстердаме отказался принимать у себя американского рэпера Канье Уэста (Ye). Об этом сообщила Нидерландская радиовещательная корпорация.

6 июля Канье выступил в нидерландском Арнеме перед 40 тысячами зрителей — это было его первое выступление в стране с 2013 года. Демонстранты собрались у стадиона с плакатами, на которых были изображены антисемитские и пронацистские высказывания американского артиста.

Большое скопление людей вызвало давку у входа на стадион, однако само выступление прошло без серьезных инцидентов. Полиция арестовала двух мужчин по подозрению в нарушении общественного порядка. Власти заявили, что они не были демонстрантами. Полицейские также удалили трех человек с плакатами, пропагандирующими теории заговора о Холокосте.

Мэр Арнема Ахмед Маркуш пригласил рэпера посетить Национальный музей Холокоста и возложить венок к посвященному Холокосту памятнику вместе с главным раввином, артист не ответил. Представитель Еврейского культурного квартала и Национального музея Холокоста заявил, что учреждение было неприятно удивлено приглашением и не будет способствовать посещению.

В музее заявили, что не хотят служить площадкой для улучшения имиджа, испорченного антисемитскими заявлениями артиста.

«Одного посещения музея недостаточно, чтобы изменить эти взгляды. К сожалению, нужно больше», — сказали в учреждении культуры.

Канье Уэст неоднократно позволял себе антисемитские высказывания и восхвалял нацизм. В прошлом году он выпустил песню о гитлере, продавал футболки со свастиками, а восемь лет назад заявил, что 400 лет рабства африканского народа «были выбором».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о карьере Канье Уэста.

 
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