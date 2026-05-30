Концерт Канье Уэста в Стамбуле спровоцировал ажиотаж на туры в Турцию

Спрос на туры в Турцию и Грузию вырос после анонса концертов рэпера Уэста

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Стамбуле 30 мая спровоцировал ажиотаж не только на билеты, но и на туры. Об этом сообщили «Газете.Ru» в турагентстве Onlinetours.

По данным компании и Wordstat, после анонсов выступлений в Турции и Грузии интерес россиян к поездкам в эти страны вырос на 80%. А бронирования комплексных туров в Стамбул «под ключ» превысили прогнозы на 40%.

Самый заметный всплеск запросов — в Турции. Сразу после объявления концерта 10 марта количество запросов «билеты в Турцию» выросло с 3,3 тыс. до 6 тыс. в неделю (+82%).

В турагентстве считают, что сыграл свою роль и другой артист, прилетевший в страну: 31 мая в Стамбуле состоится первый в истории Турции концерт Трэвиса Скотта. Два события подряд подогрели интерес к поездкам на даты вокруг выступлений.

Также резкий рывок спроса произошел в Грузии. Концерт анонсировали 5 мая, продажи билетов открыли 12 мая. И если в марте-апреле запросов «билеты в Грузию» было стабильно около 1,7 тысяч в неделю, то уже в первой половине мая показатель взлетел до 2,9-2,95 тысяч, рост составил 71-74%.

Пользователи бронировали не только билеты. По данным Onlinetours, россияне активно заказывали комплексные туры — перелет и отель на концерт. Спрос на такие путешествия «под ключ» в Стамбул оказался на 40% выше ожиданий.

Накануне Канье Уэст прибыл в Стамбул. Его концерт пройдет на Олимпийском стадионе имени Ататюрка на западе Стамбула. Организаторы утверждают, что на мероприятие было продано 90 тысяч билетов.

Ранее политики Польши выступили против приезда Канье Уэста.