Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Концерт Канье Уэста в Стамбуле спровоцировал ажиотаж на туры в Турцию

Спрос на туры в Турцию и Грузию вырос после анонса концертов рэпера Уэста
Ashley Landis/AP

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Стамбуле 30 мая спровоцировал ажиотаж не только на билеты, но и на туры. Об этом сообщили «Газете.Ru» в турагентстве Onlinetours.

По данным компании и Wordstat, после анонсов выступлений в Турции и Грузии интерес россиян к поездкам в эти страны вырос на 80%. А бронирования комплексных туров в Стамбул «под ключ» превысили прогнозы на 40%.

Самый заметный всплеск запросов — в Турции. Сразу после объявления концерта 10 марта количество запросов «билеты в Турцию» выросло с 3,3 тыс. до 6 тыс. в неделю (+82%).

В турагентстве считают, что сыграл свою роль и другой артист, прилетевший в страну: 31 мая в Стамбуле состоится первый в истории Турции концерт Трэвиса Скотта. Два события подряд подогрели интерес к поездкам на даты вокруг выступлений.

Также резкий рывок спроса произошел в Грузии. Концерт анонсировали 5 мая, продажи билетов открыли 12 мая. И если в марте-апреле запросов «билеты в Грузию» было стабильно около 1,7 тысяч в неделю, то уже в первой половине мая показатель взлетел до 2,9-2,95 тысяч, рост составил 71-74%.

Пользователи бронировали не только билеты. По данным Onlinetours, россияне активно заказывали комплексные туры — перелет и отель на концерт. Спрос на такие путешествия «под ключ» в Стамбул оказался на 40% выше ожиданий.

Накануне Канье Уэст прибыл в Стамбул. Его концерт пройдет на Олимпийском стадионе имени Ататюрка на западе Стамбула. Организаторы утверждают, что на мероприятие было продано 90 тысяч билетов.

Ранее политики Польши выступили против приезда Канье Уэста.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!