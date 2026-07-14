Инстасамка выкинула за борт дорогостоящую сумку

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина) уронила в море сумку от французского дома моды Hermès. Об этом сообщает Telegram-канал «Лотус Медиа».

Еропкина случайно выкинула сумку за борт во время работы над клипом на совместную песню с Margo (настоящее имя – Маргарита Овсянникова). Съемки проходили в Дубае на яхте. По данным издания, стоимость модели сумки может доходить до нескольких миллионов рублей.

26 марта Инстасамка анонсировала трек с Ольгой Бузовой. 9 апреля Бузова призналась, что не заметила предложение Инстасамки о фите. Артистка не знала, что планируется совместная песня. Позже певицы записали совместную композицию. Трек получил название «Я хочу». Автором текста стал муж и продюсер Инстасамки Олег Еропкин.

В декабре 2025-го продюсер Сергей Дворцов заявил, что в России необходимо запретить песни Инстасамки. По мнению шоумена, треки певицы не соответствуют нормальному укладу жизни, поэтому следует принять меры. Он заявил, что многие хиты звезды посвящены пошлости и разврату.

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