«Пропаганда продажности»: в России призвали запретить треки Инстасамки

Продюсер Дворцов призвал запретить песни Инстасамки из-за пропаганды разврата
true
true
true
close
instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В России необходимо запретить песни рэперши Инстасамки (Дарьи Зотеевой), так как они негативно влияют на молодежь, заявил продюсер Сергей Дворцов. В беседе с Общественной Службой Новостей он обвинил певицу в пропаганде образа жизни продажной женщины и отрицании традиционных ценностей.

По мнению продюсера, треки рэперши не соответствуют нормальному укладу жизни, поэтому следует принять меры.

«Особенно в военное время, когда нужно поддерживать дух наших бойцов и как-то пытаться создавать композиции о родине, мы продолжаем слышать хиты Инстасамки, посвященные пошлости и разврату», — заявил Дворцов.

Примером пропаганды продажности в творчестве певицы он назвал ее популярный трек «За деньги да». По мнению продюсера, россияне хотят слушать патриотические песни, а не вульгарные треки, которые отличаются «похабным» содержанием.

Напомним, накануне он также обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с призывом устроить чистку в рядах российских звезд, и исключить из публичного пространства артистов, которые не вписываются в современную повестку. Помимо Инстасамки в числе артистов, которых нужно отменить, он назвал блогершу Настю Ивлееву, подчеркнув, что своей «голой» вечеринкой она подставила многих артистов.

Ранее в Госдуме раскрыли, каким артистам простят отъезд из России.

