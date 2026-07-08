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Культура

Протеже Киркорова переезжает из-за пугающего визита фанатки

Певица Margo заявила, что переезжает в новое жилье из-за визита поклонницы
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Маргарита Овсянникова (Margo), известная как протеже Филиппа Киркорова, вынуждена переехать из-за навязчивой поклонницы. Ее слова передает Telegram-канал «7Дней.ru».

Исполнительница призналась, что ночью к ее дому пришла женщина, которая стучала в окна и плакала. По словам Margo, эта ситуация ее напугала, и она решила съехать.

Овсянникова уточнила, что фанатка узнала ее адрес, поскольку она ненамеренно опубликовала адрес в соцсетях. Сейчас певица собирает вещи и готовится к переезду. Margo уточнила, что, к счастью, жилье было арендованным.

Недавно Овсянникова рассказывала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет сыграть свадьбу. Она подчеркивала, что мечтает об официальном торжестве, а не замужестве. По словам Margo, наиболее комфортный вариант отношений для нее — это гостевой брак. Певицу устраивает жизнь с сыном, поэтому она предпочитает встречаться и проводить время с ухажерами вне дома.

В июне 2026 года Овсянникова высмеяла просьбу рассказать, под какой трек она занимается сексом. Певица в шутку заявила, что у нее происходит соитие под свой трек «Звезда № 1».

Ранее протеже Киркорова рассказала, как певец предлагал ей обрезать нос.

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