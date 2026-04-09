Бузова не знала о фите с Инстасамкой

Певица Ольга Бузова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не заметила предложение рэперши Инстасамки (Дарья Еропкина – настоящее имя) о фите.

Инстасамка рассказала, что отписала Бузовой во всех соцсетях с предложением сделать совместную песню. Артистка уже написала свою часть работы и ждет куплета от коллеги.

«Малышка, я реально не видела, что ты писала. У меня чаты разрываются. Сейчас зашла в наш чат и просто обалдела. Извини, что не отвечала. У меня просто аврал. Я заезжаю в Live Арена, там не будет связи. Хит – это всегда хорошо. Особенно, когда на фите две легенды. Вернусь с ответом скоро. Люблю», — поделилась Бузова.

Певица также поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей вообще делать фит с Инстасамкой.

26 марта Инстасамка анонсировала трек с Ольгой Бузовой.

В декабре Инстасамка возмутилась обвинениям в плагиате песни Бейонсе «Where is my husband!». Пользователи сети заметили сходства хита Бейонсе с новой песней Еропкиной «Премиум подписка на жизнь».

Инстасамка не стала отрицать, что вдохновлялась песней «Where is my husband!». Певица призналась, что при работе над треком она вдохновлялась зарубежными коллегами и адаптировала их стиль для российской аудитории.

