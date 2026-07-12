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Культура

Протеже Киркорова записала фит с Инстасамкой

Певицы Инстасамка и Margo выпустят совместный трек
Telegram-канал «INSTASAMKA»

Певица Маргарита Овсянникова (Margo), известная как протеже Филиппа Киркорова, записала фит с рэпершей Инстасамкой (настоящее имя – Дарья Еропкина). Об этом сообщила Инстасамка в Telegram-канале.

Еропкина анонсировала выход песни и опубликовала часть трека.

«Шумим потихоньку», — заявила рэперша.

В июле 2025 года Овсянникова встретилась с американским рэпером Tyga. Исполнительница заявила, что хочет стать популярной во всем мире. Артистка призналась, что мечтает о совместном фите с Tyga. Она предложила дуэт рэперу. Американский певец пообещал подумать над этим.

Позже Margo записала совместный трек «Кукареку» с американским рэпером Lil Pump. В августе 2025-го продюсер Яна Рудковская рассказала, что Lil Pump сделал тату с Овсянниковой. Он набил имя Margo на лбу. В том же месяце подарил российской коллеге сумку от Louis Vuitton за 180 тысяч рублей.

В декабре Овсянникова сообщила в беседе с kp.ru, что Киркоров больше не продюсирует ее. Артистка призналась, что сама себе продюсер. Она назвала Киркорова своим наставником и учителем. Артистка не исключила, что в будущем будет курировать молодых музыкантов.

Ранее протеже Киркорова заявила о желании выйти замуж.

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