На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Lil Pump сделал тату с именем протеже Киркорова

Продюсер Рудковская: рэпер Lil Pump набил на лбу тату с именем Овсянниковой
true
true
true
close
соцсети

Продюсер Яна Рудковская рассказала в Telegram-канале, что американский рэпер Lil Pump сделал тату с протеже Киркорова.

Рудковская опубликовала ролик, в котором Lil Pump сделали на лбу тату Margo с отсылкой на Марго Овсянникову.

«Мне кажется, или у LiL Pump, которого подзабыли в России, тоже началась тут новая жизнь? И на радостях он даже набил себе новое тату на лбу». Смех смехом, но тема-то зашла. Даже если кто-то и кричал, что всё это не на бис, а на зло!» — заявила продюсер.

Lil Pump выступил 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве. После концерта он зашел в студию звукозаписи Игоря Матвиенко вместе с протеже Филиппа Киркорова — Маргаритой Овсянниковой. Позже Lil Pump и Марго записали совместный трек «Кукареку».

Марго Овсянникова — протеже Филиппа Киркорова, бывшая участница «Дома-2». Девушка, начавшая музыкальную карьеру в 2020 году, называет себя «звездой номер один».

В августе Lil Pump подарил Маргарите Овсянниковой сумку от Louis Vuitton за 180 тысяч рублей.

Ранее протеже Киркорова ответила на слухе о разрыве с певцом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами