Lil Pump сделал тату с именем протеже Киркорова

Продюсер Яна Рудковская рассказала в Telegram-канале, что американский рэпер Lil Pump сделал тату с протеже Киркорова.

Рудковская опубликовала ролик, в котором Lil Pump сделали на лбу тату Margo с отсылкой на Марго Овсянникову.

«Мне кажется, или у LiL Pump, которого подзабыли в России, тоже началась тут новая жизнь? И на радостях он даже набил себе новое тату на лбу». Смех смехом, но тема-то зашла. Даже если кто-то и кричал, что всё это не на бис, а на зло!» — заявила продюсер.

Lil Pump выступил 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве. После концерта он зашел в студию звукозаписи Игоря Матвиенко вместе с протеже Филиппа Киркорова — Маргаритой Овсянниковой. Позже Lil Pump и Марго записали совместный трек «Кукареку».

Марго Овсянникова — протеже Филиппа Киркорова, бывшая участница «Дома-2». Девушка, начавшая музыкальную карьеру в 2020 году, называет себя «звездой номер один».

В августе Lil Pump подарил Маргарите Овсянниковой сумку от Louis Vuitton за 180 тысяч рублей.

Ранее протеже Киркорова ответила на слухе о разрыве с певцом.