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Культура

Протеже Киркорова захотела замуж

Певица Margo сообщила, что хочет сыграть свадьбу
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Маргарита Овсянникова (Margo), известная как протеже Филиппа Киркорова, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет сыграть свадьбу.

Овсянникова объяснила, что мечтает об официальном торжестве, а не замужестве.

«У меня есть мечта пойти в ЗАГС, где играет свадебная музыка. Я когда слышу эту музыку, я начинаю плакать. Это такое счастье. Именно когда говорят: «Вы согласны?» Да. И потом фотографии в свадебном платье. Это как пунктик», — поделилась артистка.

Margo отметила, что для нее наиболее комфортный вариант отношений — это гостевой брак. Певицу устраивает ее жизнь с сыном, поэтому она предпочитает встречаться и проводить время с ухажерами вне дома.

«Я кайфую от того, что живу одна со своим сыном. Я так устаю на работе. Я понимаю, какой это большой труд у женщин, которые приходят домой, и там у них начинается еще одна работа — любить своего мужа», — рассказала исполнительница.

Овсянникова одна воспитывает сына Кира. Он родился в марте 2022 года.

В июне 2026-го Овсянникова высмеяла просьбу рассказать, под какой трек она занимается сексом.

Ранее протеже Киркорова вспомнила, как певец предлагал ей обрезать нос.

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