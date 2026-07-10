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Культура

Внучка Золотухина получила роль в новой экранизации романа «Война и мир»

Внучка Золотухина сыграет Наташу Ростову в новой экранизации «Войны и мира»
«Централ Партнершип», ВайТ Медиа, Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1», «Москино» Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/147620/annot/

Мария Золотухина, внучка народных артистов РСФСР Валерия Золотухина и Нины Шацкой, получила роль Наташи Ростовой в сериальной экранизации «Войны и мира» режиссера Сергея Урсуляка. Об этом «Газете.Ru» рассказали в онлайн-кинотеатре START.

Картину выпустят к 200-летию Льва Толстого, которое отмечается в 2028 году. Актер Никита Волков сыграет князя Андрея Болконского, а Пьера Безухова исполнит Никита Языков. Никите Ефремову досталась роль Федора Долохова, Михаил Пореченков предстанет в образе графа Ильи Ростова, а Анна Михалкова — графини Ростовой.

В проекте также задействованы Алексей Серебряков (князь Николай Болконский), Евгений Кошелев (Анатоль Курагин), Сергей Маковецкий (князь Василий Курагин), Александр Балуев (Михаил Кутузов), Светлана Крючкова (Марья Ахросимова) и другие известные актеры.

Актрисе Марии Золотухиной 28 лет. Она окончила актерский факультет Высшей школы сценических искусств в 2021 году (мастерская Константина Райкина). Ее дебютом на экране стала масштабная драма «Праведник».

В феврале 2027 года режиссер Сарик Андреасян также представит свою экранизацию «Войны и мира». Роль Андрея Болконского там сыграет Станислав Бондаренко, Наташи Ростовой — Полина Гухман, Анатоля Курагина — Матвей Лыков, а Пьера Безухова — Николай Шрайбер. Таким образом, в ближайшие годы зрителей ждут сразу две крупные экранизации классического романа Льва Толстого.

Ранее сообщалось, что рэпер Хаски сыграет Лермонтова.

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