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Культура

Рэпер Хаски сыграет Лермонтова

Рэпер Хаски исполнит главную роль в фильме «Лермонтов»
Telegram-канал «БК медиа (ex-«Бюллетень кинопрокатчика»)»

Продюсер Антон Малышев сообщил на питчинге Фонда Кино, что Хаски сыграет поэта Михаила Лермонтова. Его слова передает «БК медиа».

Режиссером проекта выступил Павел Лунгин. Он также подтвердил, что рэпер официально утвержден на роль. Бюджет проекта – 600 млн рублей. 150 млн рублей уже было выделено. Во время питчинга Малышев запросил еще 150 млн рублей и подчеркнул, как бережно команда относится к государственным деньгам. Картину планируют выпустить летом 2028 года.

«Молодой, амбициозный, влюбленный поэт и офицер, затем — звезда светских салонов Петербурга, в финале — храбрый воин, предводитель «отчаянной сотни» на Кавказе», — гласит в описании роли артиста.

В апреле The Flow сообщил, что Хаски снялся в фильме «Коммерсант» с Александром Петровым. Картина является экранизацией романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В первоисточнике героя Хаски зовут Слава КПСС. Сохранится ли это имя полностью в киноадаптации — пока неизвестно.

Проект рассказывает о молодом банкире, попавшем в тюрьму после финансовой аферы. Режиссеры фильма — Федор и Никита Кравчук. В ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов, Иван Фоминов, Никита Павленко, Александр Кудин.

Ранее дебютанты сняли фильмы с Хаски и Прилучным в «Москино».

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