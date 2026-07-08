Михалкова и Ефремов сыграют в экранизации «Войны и мира»

Актер Никита Ефремов исполнит Федора Долохова в экранизации романа «Война и мир»

Режиссер Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации романа Льва Толстого – сериала «Война и мир». Об этом сообщает «БК медиа».

Картину выпустят к 200-летию Толстого, которое отмечается в 2028 году. Актер Никита Волков сыграет роль князя Андрея Болконского, а Мария Золотухина – Наташу Ростову. Пьера Безухова исполнит Никита Языков. Никите Ефремову досталась роль Федора Долохова, Михаил Пореченков предстанет в роли графа Ильи Ростова, а Анна Михалкова – графини Ростовой.

В проекте также сыграют Варвара Бочкова (Элен Курагина), Алексей Серебряков (князь Николай Болконский), Евгений Кошелев (Анатоль Курагин), Лика Нифонтова (Анна Друбецкая), Светлана Крючкова (Марья Ахросимова), Сергей Маковецкий (князь Василий Курагин), Александр Яценко (Платон Каратаев), Евгений Ткачук (Василий Денисов), Александр Балуев (Михаил Кутузов), Федор Федотов (Николай Ростов).

В феврале 2027 года режиссер Сарик Андреасян также представит свою экранизацию «Войны и мира». Роль Андрея Болконского сыграет актер Станислав Бондаренко. Матвей Лыков исполнит роль офицера Анатоля Курагина. Актрисе Полине Гухман досталась роль Наташи Ростовой, Николаю Шрайберу — роль Пьера Безухова.

Ранее кинокритик Шпагин заявил, что Моряк непохожа на Элен Курагину из «Войны и мира».