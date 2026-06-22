«Никому не нужна»: Шахназаров раскрыл печальную судьбу карьеры Лободы

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала популярной в России и зарабатывала здесь миллионы рублей, практически разрушила свою карьеру, считает писатель, публицист Михаил Шахназаров. Сегодня ее творчество не вызывает интереса даже у ресторанной публики, передает его слова интернет-издание «Абзац».

Он напомнил, что во времена успешной карьеры в России певица снимала клипы в лучших локациях, дорогих студиях, а свой новый клип артистка вынуждена снимать на стадионе города Слока.

«Это станция железнодорожная, конец Юрмалы, — пояснил Шахназаров. — Вот этот комплекс, что она нужна кому-то, что ее разорвут на части, — на хрен она никому не нужна. Ты будешь кататься: Кипр, Крит, Латвия. На Украину уже не пускают. И закончишь в каком-нибудь кабаке».

Напомним, в конце марта стало известно, что Светлана Лобода после крушения карьеры уронила ценник на корпоративы. Как уточняет Life со ссылкой на Shot, 43-летняя звезда снизила стоимость примерно на 4 млн рублей — до 11 млн рублей (€120 тысяч). Утверждается, что билеты на европейские концерты Лободы продаются не активно: тур запланирован в 21 европейском городе, и билеты раскуплены только в небольшом населенном пункте в Польше. Сама Лобода сравнила ситуацию со своей карьерой с «падением с большой высоты».

В середине июня сообщалось, что певица избавилась от последней недвижимости в России. По данным Telegram-канала Mash, найти покупателя для особняка площадью 1200 кв. м в Подмосковье она пыталась с 2023 года, а в мае его приобрел один из крупных российских бизнесменов за 850 млн рублей.

Дом Лобода выставила на продажу после отъезда из России за 650 млн рублей, позже она подняла цену. Сейчас Лобода живет в Риге.

Ранее концерт Лободы в Майами назвали разочарованием.