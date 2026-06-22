Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

«Никому не нужна»: Шахназаров раскрыл печальную судьбу карьеры Лободы

Шахназаров: получавшая миллионы Лобода не интересна даже ресторанной публике
Максим Блинов/РИА «Новости»

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала популярной в России и зарабатывала здесь миллионы рублей, практически разрушила свою карьеру, считает писатель, публицист Михаил Шахназаров. Сегодня ее творчество не вызывает интереса даже у ресторанной публики, передает его слова интернет-издание «Абзац».

Он напомнил, что во времена успешной карьеры в России певица снимала клипы в лучших локациях, дорогих студиях, а свой новый клип артистка вынуждена снимать на стадионе города Слока.

«Это станция железнодорожная, конец Юрмалы, — пояснил Шахназаров. — Вот этот комплекс, что она нужна кому-то, что ее разорвут на части, — на хрен она никому не нужна. Ты будешь кататься: Кипр, Крит, Латвия. На Украину уже не пускают. И закончишь в каком-нибудь кабаке».

Напомним, в конце марта стало известно, что Светлана Лобода после крушения карьеры уронила ценник на корпоративы. Как уточняет Life со ссылкой на Shot, 43-летняя звезда снизила стоимость примерно на 4 млн рублей — до 11 млн рублей (€120 тысяч). Утверждается, что билеты на европейские концерты Лободы продаются не активно: тур запланирован в 21 европейском городе, и билеты раскуплены только в небольшом населенном пункте в Польше. Сама Лобода сравнила ситуацию со своей карьерой с «падением с большой высоты».

В середине июня сообщалось, что певица избавилась от последней недвижимости в России. По данным Telegram-канала Mash, найти покупателя для особняка площадью 1200 кв. м в Подмосковье она пыталась с 2023 года, а в мае его приобрел один из крупных российских бизнесменов за 850 млн рублей.

Дом Лобода выставила на продажу после отъезда из России за 650 млн рублей, позже она подняла цену. Сейчас Лобода живет в Риге.

Ранее концерт Лободы в Майами назвали разочарованием.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!