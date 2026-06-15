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Культура

Лобода избавилась от последней недвижимости в России

Певица Лобода продала особняк в Подмосковье за 850 млн рублей
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певица Светлана Лобода избавилась от последней недвижимости в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, найти покупателя для особняка площадью 1200 кв. м в Подмосковье она пыталась с 2023 года. До продаже певица сдавала жилье — роскошный дом в Княжьем Озере обходился арендаторам в 1,3 млн рублей в месяц.

В мае усадьбу приобрел один из крупных российских бизнесменов, добавил Mash. За 850 млн рублей он получил трехэтажный жилой дом мебелью, отделкой, четырьмя спальнями, двумя столовыми, бассейном, джакузи, бильярдной и баром, садом с беседкой, гостевым коттеджем, жильем для персонала, постом охраны и гаражом.

Дом Лобода выставила на продажу после отъезда из России за 650 млн рублей, позже она подняла цену. Сейчас Лобода живет в Риге.

Недавно певица публично обратилась к своей повзрослевшей дочери.

Ранее Лобода уронила ценник на корпоративы.

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