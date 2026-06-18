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Культура

«Так по Кремлю я еще не ходила»: Бузова выступила в инвалидной коляске

Певица Ольга Бузова с травмой выступила в Кремле и уехала обратно в палату

Певица Ольга Бузова вышла на сцену в инвалидной коляске из-за травмы ноги. Видео с ее выступлением разлетелись по Telegram-каналам.

Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце на конкурсе для детей «Лидеры». Артистка не стала отменять выступление, чтобы поддержать участников конкурса. После номера она вновь вернулась в палату.

«Но так по Кремлю я еще не ходила, не ездила», — сыронизировала артистка.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. 40-летнюю телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали.

Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове‑на‑Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

15 июня стало известно, что шоумен Михаил Галустян навестил Бузову в больнице вместе со своей избранницей, визажисткой Лилией Киосе. Девушка переплела Бузовой косички.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выступит американский рэпер Tyga.

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