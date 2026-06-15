Галустян с избранницей навестили страдающую от боли Бузову

Шоумен Михаил Галустян навестил телеведущую Ольгу Бузову, страдающую от боли после операции на ноге. Фотографии с госпитализированной звездой он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Вместе с артистом в больницу приехала и его избранница, визажист Лилия Киосе. Девушка переплела Бузовой косички.

«Приехал навестить и с порога рассмешил. Ну может», — похвалила коллегу по шоу «Сокровища императора» звезда.

Сам Галустян призвал поддержать артистку, которой после болезненного вмешательства пришлось отменять концерты.

«Давай поддержим Олечку. Ей сейчас нелегко», — написал он.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. 40-летнюю телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали. Сейчас Бузова признается, что не думает о боли только во время действия анестетиков и посещений близких.

Ранее врачи отказались отпускать Бузову домой после операции.