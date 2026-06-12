Бузова перенесла операцию, которая длилась несколько часов

Певица Ольга Бузова перенесла операцию на ноге после падения в ванной

Телеведущая и певица Ольга Бузова пережила операцию на ноге после неудачного падения в ванной. Об этом сообщил Popcake директор артистки Антон Богославский.

«Она [операция] длилась несколько часов. Сейчас Ольга уже находится в палате, где отходят от наркоза», — уточнил представитель звезды.

Из-за состояния здоровья, добавил Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график: ее концерт в Ростове‑на‑Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

Недавно Telegram‑канал Mash сообщал, что артистка рассекла колено при падении в душе. Позднее канал заявил, что певицу госпитализировали с подозрением на перелом ноги.

Сама Бузова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок, сделанный в карете скорой помощи.

На фото показана ее перебинтованная нога, бинт заметно испачкан кровью. Свою публикацию певица сопроводила фразой: «Вот такое доброе утро».

До этого Бузова рассказывала, что ей не нравится в себе. Она призналась, что не любит собственный трудоголизм. По словам знаменитости, она может переписываться с командой в рабочих чатах, даже загорая на пляже. При этом Бузова отметила, что именно трудоголизм привел ее к успеху.

Ранее сообщалось, что звезда КВН упал в обморок перед выступлением.