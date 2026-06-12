Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Бузова перенесла операцию, которая длилась несколько часов

Певица Ольга Бузова перенесла операцию на ноге после падения в ванной
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и певица Ольга Бузова пережила операцию на ноге после неудачного падения в ванной. Об этом сообщил Popcake директор артистки Антон Богославский.

«Она [операция] длилась несколько часов. Сейчас Ольга уже находится в палате, где отходят от наркоза», — уточнил представитель звезды.

Из-за состояния здоровья, добавил Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график: ее концерт в Ростове‑на‑Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

Недавно Telegram‑канал Mash сообщал, что артистка рассекла колено при падении в душе. Позднее канал заявил, что певицу госпитализировали с подозрением на перелом ноги.

Сама Бузова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок, сделанный в карете скорой помощи.

На фото показана ее перебинтованная нога, бинт заметно испачкан кровью. Свою публикацию певица сопроводила фразой: «Вот такое доброе утро».

До этого Бузова рассказывала, что ей не нравится в себе. Она призналась, что не любит собственный трудоголизм. По словам знаменитости, она может переписываться с командой в рабочих чатах, даже загорая на пляже. При этом Бузова отметила, что именно трудоголизм привел ее к успеху.

Ранее сообщалось, что звезда КВН упал в обморок перед выступлением.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!