В Екатеринбурге выступит американский рэпер Tyga

Американский рэпер Tyga решил задержаться в России и выступить в Екатеринбурге, концерт состоится 28 августа на площадке «Summer Stage Теле-Клуб». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе радиостанции Studio 21, которая поддерживает мероприятие.

«Американский артист даст два сольных концерта в конце лета. Калифорнийская легенда выступит не только в Москве, но и в Екатеринбурге на площадке «Summer stage Теле-Клуб»», — отмечается в сообщении.

Концерт в Москве состоится 29 августа на площадке «ЦСКА Арена».

31 мая прошлого года Tyga выступил на «ЦСКА-Арене» в формате 360 градусов — на круглой сцене. Во время концерта рэпер вышел к фанатам, чтобы вместе зачитать и пожать им руки. Одна из фанаток воспользовалась положением и пыталась стянуть с руки артиста кольцо. Украшение упало. Это заметил Tyga и дал знак охранникам. Девушка вернула украшение.

В августе 2025 года Tyga выступил на свадьбе сына российского миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. По данным Telegram-канал Mash, на торжество было потрачено не менее 100 млн рублей. Кроме Tyga, на свадьбе выступил Xcho, среди гостей были замечены комики Михаил Галустян, Александр Ревва, Роман Постовалов.

Ранее рэпер Macan подрался с фанатом после концерта Tyga в Москве.