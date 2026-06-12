Галкин переписал часть замка в Грязи на детей

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) переоформил замок в подмосковной деревне Грязь на своих несовершеннолетних детей Гарри и Елизавету. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, сын и дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста стали собственниками 1/6 доли этой недвижимости. Как предполагает kp.ru, сделку дарения оформили юристы или другие доверенные лица семьи по доверенности от собственника. Таким образом комик пытается оградить имущество от потенциальных проблем, которые могут возникнуть, если он нарушит новый закон, предусматривающий арест активов релокантов, совершивших действия против интересов России. Законопроект, одобренный Госдумой, вступит в силу 1 сентября 2026 года.

До этого сообщалось, что Пугачева и Галкин тратят на содержание замка в Грязи около 1,2 млн рублей в месяц.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Галкиным и их детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что замок Галкина и Пугачевой разваливается.