Юрист Соловьев: Пугачева и Галкин могут лишиться имущества в РФ по новому закону
Юрист Иван Соловьев рассказал aif.ru, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) могут лишиться своего имущества в РФ после вступления в силу закона об аресте активов релокантов, совершивших действия против интересов России.

Законопроект, одобренный Госдумой, вступит в силу 1 сентября 2026 года. Соловьев подчеркнул, что норма не имеет обратной силы: под ее действие попадут только правонарушения, совершенные после этой даты.

К числу нарушений, предусматривающих возможность ареста имущества, относятся: экстремизм, незаконный доступ к закрытой информации, злоупотребление свободой слова и другие правонарушения.

«Гипотетически Пугачеву и других могут лишить имущества», — отметил юрист.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

