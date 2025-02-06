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Замок Галкина и Пугачевой разваливается

SHOT: замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой покрылся ржавчиной
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Замок комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь покрылся ржавчиной и пришел в упадок. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, у особняка начали выцветать стены, появился слой плесени, а с крыш отваливается кирпичная кладка. При этом, как отмечает SHOT, в здании нередко появляются помощники, следящие за состоянием дома. Эксперты оценили уход за особняком в полмиллиона рублей в месяц.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

8 августа стало известно, что дачу Пугачевой начали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей. Причиной стало то, что недвижимость не смогли продать.

Ранее стало известно, когда Орбакайте встретится с Пугачевой.

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