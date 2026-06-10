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Любовь Толкалина о ситуации в Крыму: «Никто не ожидал, что начнут палить»

Актриса Любовь Толкалина вышла на связь после атак БПЛА в Крыму
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Любовь Толкалина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о ситуации в Крыму.

Толкалина сейчас находится в Ялте. По ее словам, там нет бензина, а на каждой заправке стоят ПВО колонны с топливом.

«Охраняют с четырех сторон на всем пути следования. Дорога охраняется на каждые 3 км. Никто не ожидал, что они начнут палить по поездам и частным машинам», — поделилась артистка.

8 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал в регионе тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. После этого в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов, находившихся в регионе.

Оперштаб Крыма решил ввести с 10 июня новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Аксенов уточнил, что в летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании — 14 пар по 20 маршрутам.

Ранее Эвелина Бледанс купила 10 гектаров в Крыму.

 
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