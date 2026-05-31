Эвелина Бледанс купила 10 гектаров в Крыму: «Ухожу в сельхоз»

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала в шоу «Звезды сошлись», что купила 10 гектаров земли в Крыму.

«У меня фермерское хозяйство зарегистрировано. У меня уже два гектара персикового сада, два гектара винограда столового. Вкуснейшего! Я теперь ухожу на землю. Ухожу в сельхоз», — поделилась артистка.

Бледанс призналась, что планирует большую часть лета провести на своей новой земле. Артистка собирается засадить новые саженцы на участке. Она уточнила, что пока не построила там дом. Телеведущая также до сих пор выплачивает долги за землю.

«Я подвела 150 киловатт света. В данный момент там все прокручивают, протягивают. Но это же Крым, моя земля, я родилась там. Я на своем примере покажу, как буду пахать на своих садах и стану от этого еще красивее и стройнее», — подчеркнула знаменитость.

Бленданс уточнила, что уже провела свет и воду на участок.

