В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов

Оперштаб Крыма решил ввести с 10 июня новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании — 14 пар по 20 маршрутам.

При этом восемь пар по 10 маршрутам будут следовать по территории республики в светлое время суток, с 5:00 до 23:00. Аксенов уточнил, что остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам, следующие в Крым в ночное время, будут прибывать на ж/д станцию Керчь-Южная.

Как отметил глава региона, въезд в республику железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время до Симферополя в соответствии с утвержденным графиком.

«По прибытии пассажиры проходят к автобусу со своим конкретным направлением (например, Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь), осуществляют посадку на свой автобус и следуют до пункта назначения», — рассказал Аксенов.

По его словам, аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя, Джанкоя и Владиславовки в Керчь.

Утром 8 июня дрон ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. В результате удара помощник машиниста получил травмы, несовместимые с жизнью. После атаки движение поездов на полуострове временно приостановили, часть составов задержали на несколько часов, а пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь. Что известно об атаке, ее последствиях и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя инцидент, высказал мнение, что этими ударами ВСУ пытаются навести панику в Крыму и «сломать» высокий туристический сезон, когда жители полуострова могут заработать деньги.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.