Бурунов «офигел» с концерта Канье Уэста

Актер Бурунов признался, что его потряс концерт Канье Уэста в Стамбуле

Актер Сергей Бурунов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделился впечатлением от концерта американского рэпера Канье Уэста в Стамбуле.

Бурунов признался, что концерт Уэста потряс его невероятной придумкой и смыслами.

«Может, я не близко знаком был с, не побоюсь этого слова, творчеством артиста Канье Уэста, но от этого шоу я офигел, товарищи», — рассказал артист.

30 мая РИА Новости сообщили, что стамбульское метро работало на пределе возможностей в связи с концертом Канье Уэста, который может собрать 120 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

По данным агентства, на линиях M9 и M3 в вагоны войти было невозможно на второй станции еще в 17:00 мск. Конечная остановка линии M9 — Олимпийский стадион имени Ататюрка, где прошел концерт.

1 июня актер Виталий Гогунский опубликовал видеообращение к Канье Уэсту и пригласил его в Россию. Он предложил американскому рэперу повторить свой успех и сделать в Москве или Санкт-Петербурге самый большой концерт в мире. Актер также сгенерировал видео, в котором выступил вместе с американским рэпером на одной сцене.

Ранее фанаты Трэвиса Скотта пожаловались на 18-минутное шоу рэпера в Стамбуле.