Фанаты Трэвиса Скотта пожаловались на 18-минутное шоу рэпера в Стамбуле

Mike Blake/Reuters

Фанаты американского рэпера Трэвис Скотт пожаловались на 18-минутное шоу артиста в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посетителей шоу.

Концерт Скотта состоялся в ночь на 1 июня в клубе Grand Factory в центре Стамбула. Билеты поступили в продажу в мае, самые дешевые стоили 15 тысяч лир (325 долларов) и появились в продаже за несколько дней до концерта. За места возле рэпера поклонники заплатили 60 тысяч лир ($1,3 тысячи), а ближе к дате — уже 80 тысяч ($1,75 тысячи).

«Мы ждали Трэвиса почти шесть часов, так как приобрели билеты за 15 тысяч лир, было жесткое требование войти в зал до определенного времени. Скотт появился лишь после полуночи и выступал 15-20 минут», — поделился один из гостей концерта Мерт.

Еще одна фанатка артиста Алена приехала на выступление из Москвы, очень ждала встречи с артистом. Но, подтвердила она, Трэвис Скотт вышел на сцену ровно на 18 минут, а его лицо было закрыто шарфом.

Расписание концерта появилось только 28 мая, в нем было указано, что Скотт будет выступать с 23.00 в течение полутора часов с «диджей-сетом и микрофоном».

Предполагалось, что Трэвис Скотт появится в качестве гостя 30 мая на концерте Канье Уэста, однако Уэст выступал в одиночку. Перед диджей-сетом Скотта в сети также появились сообщения, что его гостем станет Уэст, этого также не произошло.

Ранее концерт Канье Уэста в Стамбуле спровоцировал ажиотаж на туры в Турцию.

 
