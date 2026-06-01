Виталий Гогунский записал обращение к Канье Уэсту: «Я тебя не боюсь»

Актер и музыкант Виталий Гогунский в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал видеообращение к американскому рэперу Канье Уэсту.

Гогунский обратился к Уэсту на английском языке и пригласил его в Россию.

«Чувствую, что надо записать это видео. Почему? Потому что тебя боятся, Канье. Губернаторы и президенты стран в Европе тебя боятся: отменяют твои концерты в Лондоне, в Марселе, в Польше. А я не боюсь. А знаешь почему? Потому что живу по сердцу и потому что мне нравится твоя музыка и твой вайб», — заявил артист.

Гогунский предложил Уэсту повторить свой успех и сделать в Москве или Санкт-Петербурге самый большой концерт в мире. Актер также сгенерировал видео, в котором выступил вместе с американским рэпером на одной сцене.

30 мая РИА Новости сообщили, что стамбульское метро работало на пределе возможностей в связи с концертом Канье Уэста, который может собрать 120 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

По данным агентства, на линиях M9 и M3 в вагоны войти было невозможно на второй станции еще в 17:00 мск. Конечная остановка линии M9 — Олимпийский стадион имени Ататюрка, где прошел концерт. Обе линии метро работали всю ночь в связи с концертом. Интервал между поездами составляет не менее 10 минут. Кроме того, на близлежащих дорогах наблюдались пробки.

Ранее в Индии отменили концерт Канье Уэста.