Стамбульское метро парализовано из-за приезда Канье Уэста

Стамбульское метро работает на пределе возможностей в связи с концертом Канье Уэста, который может собрать 120 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на линиях M9 и M3 в вагоны войти было невозможно на второй станции еще в 17:00 мск. Конечная остановка линии M9 — Олимпийский стадион имени Ататюрка, где пройдет концерт. Обе линии метро будут работать всю ночь в связи с концертом. Интервал между поездами составляет не менее 10 минут. Кроме того, на близлежащих дорогах наблюдаются пробки.

Выступление Канье Уэста пройдут в субботу, 30 мая. Американский рэпер прибыл в Стамбул накануне. Музыкант заселился в один из самых фешенебельных отелей города, где его караулили фанаты.

15 мая сообщалось, что концерт Канье Уэста в столице Индии Нью-Дели отменили. Выступление рэпера должно было состояться 23 мая на стадионе Джавахарлал Неру. По словам организаторов, мероприятие планировалось как одно из крупнейших концертных шоу, когда-либо проводившихся в Индии.

Ранее сообщалось, что спрос на поездки в Стамбул вырос на 80% из-за концерта Канье Уэста.