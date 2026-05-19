Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Культура

Туристы принялись делать селфи на туше кита Тимми

Власти Дании предупредили об опасности фотосессий возле туши кита Тимми
IMAGO/Steven Mohr/Global Look Press

Туристы принялись делать селфи на туше горбатого кита Тимми, выброшенной к датскому острову Анхольт. Об этом сообщает Blue News.

Путешественники выкладывают в сеть фотографии и видео, на которых несколько человек забираются на тушу животного и делают снимки. Один из таких туристов выступил в защиту своих действий на телеканале RTL.

«Впервые в жизни у меня была возможность взобраться на кита. Разве это священный прах? Нет, это останки животного!» — сказал.

В социальных сетях такое поведение было охарактеризовано как неуважительное. Тем временем власти Дании выпустили срочное предупреждение о недопустимости приближения к туше.

В результате разложения внутри кита скапливаются газы, которые не могут выйти наружу из-за толстого слоя жира, напомнили власти. Это может привести к взрыву туши.

Кроме того, экстренные службы предупредили туристов о возможных заболеваниях и бактериях, переносчиками которых может быть кит.

В ночь на 23 марта Тимми запутался в сетях и застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты. Его заметили прохожие. Попытки спасти животное долго не давали результатов: его несколько раз снимали с мели разными способами, но он застревал снова. В начале мая кита отбуксировали в пролив Скагеррак, и он уплыл.

Однако с 10 мая спасатели перестали получать сигналы с GPS-датчика на теле Тимми. Его тушу позже выбросило на берег острова.

Ранее более 100 туш дельфинов нашли на побережье Краснодарского края.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!