Появились доказательства гибели кита Тимми, ранее спасенного у берегов Германии

Тушу спасенного у берегов Германии кита бросило на берег датского острова

Датские экологи подтвердили, что найденный у острова Анхольт мертвый горбатый кит — это Тимми, которого до этого удалось спасти у берегов Германии. Соответствующее заявление опубликовало министерство окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

В пресс-релизе подчеркивается, что в гибели кита нет сомнений, так как датские специалисты обнаружили трекер, закрепленный на теле Тимми их немецкими коллегами. Сейчас устройство находится у правительства королевства.

В ночь на 23 марта Тимми запутался в сетях и застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты. Его заметили прохожие. Попытки спасти животное долго не давали результатов: его несколько раз снимали с мели разными способами, но он застревал снова. В начале мая кита отбуксировали в пролив Скагеррак, и он уплыл.

Однако с 10 мая спасатели перестали получать сигналы с GPS-датчика на теле Тимми. После освобождения кита морской биолог Фабиан Риттер предупреждал, что после длительного пребывания на мелководье под вопросом остается его способность нормально плавать, нырять и принимать пищу из-за фрагментов сетей во рту.

Ранее более 100 мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края.

 
