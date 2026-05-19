Шахназаров высказался о хейте в адрес нового «Гамлета» с Юрой Борисовым

Актер Олег Меньшиков умело оценил новый спектакль «Гамлет» в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым в главной роли, его критика справедлива, считает писатель и публицист Михаил Шахназаров. В то же время винить в неудачной постановке актеров нельзя, так как они зависят от режиссеров, приводит его слова интернет-издание «Абзац».

«И «Гоголь-центр», и МХТ – это инструменты глобалистов, которые финансируются нашим государством, ― подчеркнул Шахназаров. ― По поводу Олега Меньшикова: вот что значит большой актер. Он произносил этот монолог, абсолютно не актерствуя. Какая у человека харизма! Впитываешь каждое сказанное слово. Говорит он умные вещи».

По словам писателя, появление таких спектаклей говорит о том, что вскоре в российских театрах начнут «насаждать богомоловщину». В то же время он призвал помнить о том, что актеры не всегда могут высказать свое мнение – в большинстве случаев они боятся перечить режиссерам, чтобы не потерять роль. В данном случае вопросы следует задать Минкульту, заключил публицист.

Напомним, Олег Меньшиков после премьеры спектакля обрушился на него с критикой – он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли». Проблема, предположил он, может быть в том, что артисты не смогли договориться с режиссером.

А накануне зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов, комментируя шумиху вокруг постановки, заявил, что в России каждый спектакль нуждается в цензуре, в том числе постановки следует контролировать на соответствие духовно-нравственным ценностям.

Ранее актриса Чиповская назвала незрелыми хейтеров нового «Гамлета».

 
