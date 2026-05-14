Стали известно время и место первого за последние годы сольного концерта Максима Фадеева

Максим Фадеев выступит в Санкт-Петербурге с первым за пять лет концертом

Музыкант и проюссер Максим Фадеев выступит с первым за последние пять лет сольным концертом. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт состоится 24 октября в Санкт-Петербурге в многофункциональном комплексе «СКА Арена», рассчитанном на 21,5 тыс. зрителей.

На сегодняшний день продано около четверти всех билетов. Места в дальних секторах обойдутся зрителям от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Цены на билеты в партер составляют от 8 тыс. до 30 тыс. рублей. Билеты в VIP-ложу стоят около 20 тыс. рублей, в «СКА Арена» имеются 62 такие ложи.

5 мая Фадеев рассказал, что через три года после подписания указа получил награду от президента России Владимира Путина. Он объяснил, что не смог посетить торжественную церемонию из‑за болезни — агорафобии.

В январе Фадеев спустя 20 лет нашел потерянный альбом звезды 90-х Лены Зосимовой. По словам продюсера, альбом его команда нашла в архивах и предложила выпустить.

Ранее Фадеев заявил о снижении качества музыки из-за ИИ.