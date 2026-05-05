Максим Фадеев несколько лет не мог забрать награду от Путина из-за болезни

Фадееву передали награду от Путина, которую он не мог получить из-за болезни

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что через три года после подписания указа получил награду от президента России Владимира Путина. Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что торжественную церемонию он не смог посетить из‑за болезни — агорафобии.

В конце 2022 года Путин подписал указ о присвоении Фадееву почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». По словам продюсера, все это время он рассчитывал справиться с боязнью открытого пространства, однако сделать это пока не удалось.

«Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна — моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог», — написал Фадеев.

Также он выразил благодарность администрации президента за содействие: награду передали ему без публичного вручения.

