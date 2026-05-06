Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Губерниев представил рейтинг пяти лучших фильмов о Великой Отечественной войне

Губерниев назвал топ-5 лучших фильмов о Великой Отечественной войне на свой вкус
Александр Натрускин/РИА Новости

В преддверии 9 Мая лучше всего пересматривать советскую классику о Великой Отечественной войне. Несмотря на множество современных картин, именно советский кинематограф лучше всего справлялся с повествованием о том непростом времени, заявил журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Общественной Службой Новостей.

В число своих любимых фильмов он внес картину «Офицеры» режиссера Владимира Рогового, а также работу Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «катюша»», подчеркнув, что это великолепная цветная трагикомедия, снятая по невероятному сценарию, в написании которого принимал участие Булат Окуджава.

«История любви, которую сначала не осмеливались показать вождю. Картина, которая долгое время была на полке, потом ее все же показали Леониду Брежневу, а после этого картине стало чуть легче, но судьба у нее тяжелая все же», — добавил журналист.

Также в список лучших фильмов о Великой Отечественной войне он внес такие работы, как «Дом, в котором я живу» режиссеров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, «Чистое небо» Григория Чухрая, «Проверка на дорогах» Алексея Германа и работу режиссера Элема Климова 1985 года — «Иди и смотри».

Напомним, накануне Губерниев заявил, что в преддверии 9 Мая часто перечитывает некоторые книги о Великой Отечественной войне и советует прочесть их молодежи. В первую очередь, по его словам, к таким произведениям относится незаконченный роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Комментатор особенно отметил вторую часть книги, посвященную натуралистическому описанию батальных сцен во время форсирования Днепра, призвав каждого молодого человека прочесть этот роман.

Ранее Губерниев объяснил, почему его дед-фронтовик не говорил о войне.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!