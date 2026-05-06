Губерниев представил рейтинг пяти лучших фильмов о Великой Отечественной войне

В преддверии 9 Мая лучше всего пересматривать советскую классику о Великой Отечественной войне. Несмотря на множество современных картин, именно советский кинематограф лучше всего справлялся с повествованием о том непростом времени, заявил журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Общественной Службой Новостей.

В число своих любимых фильмов он внес картину «Офицеры» режиссера Владимира Рогового, а также работу Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «катюша»», подчеркнув, что это великолепная цветная трагикомедия, снятая по невероятному сценарию, в написании которого принимал участие Булат Окуджава.

«История любви, которую сначала не осмеливались показать вождю. Картина, которая долгое время была на полке, потом ее все же показали Леониду Брежневу, а после этого картине стало чуть легче, но судьба у нее тяжелая все же», — добавил журналист.

Также в список лучших фильмов о Великой Отечественной войне он внес такие работы, как «Дом, в котором я живу» режиссеров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, «Чистое небо» Григория Чухрая, «Проверка на дорогах» Алексея Германа и работу режиссера Элема Климова 1985 года — «Иди и смотри».

Напомним, накануне Губерниев заявил, что в преддверии 9 Мая часто перечитывает некоторые книги о Великой Отечественной войне и советует прочесть их молодежи. В первую очередь, по его словам, к таким произведениям относится незаконченный роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Комментатор особенно отметил вторую часть книги, посвященную натуралистическому описанию батальных сцен во время форсирования Днепра, призвав каждого молодого человека прочесть этот роман.

Ранее Губерниев объяснил, почему его дед-фронтовик не говорил о войне.