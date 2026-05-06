Губерниев объяснил, почему его дед-фронтовик не говорил о войне

Журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что его бабушка была участницей трудового фронта в годы Великой Отечественной войны, а дедушка принимал участие в военных действиях, но недолго, так как достиг призывного возраста ближе к завершению войны. В беседе с Общественной Службой Новостей комментатор признался, что его дед не любил вспоминать о том времени и почти ничего не рассказывал.

По словам Губерниева, 18 лет его деду исполнилось уже в 1945 году – сразу после этого он пошел в армию. Однако не успел повоевать с немцами, зато принял участие в битвах с японцами на Дальнем Востоке, где служил артиллеристов. Затем служил в Германии и работал на космодроме «Байконур».

«Конечно, для каждого из нас 9 мая — это праздник со слезами на глазах. Однако мой дед никогда не любил рассказывать о войне, для него это были очень тяжелые воспоминания, — вспоминает журналист. — Раз в год он мог словом обмолвиться, когда к нему приходили боевые товарищи. Понимаете, для их поколения фраза: «Лишь бы не было войны» — имела ключевое значение».

Губерниев добавил, что его дед был внешне очень похож на актера Василия Ланового, из-за чего сейчас журналист очень любит фильм «Офицеры», в котором актер исполняет главную роль. Также журналист рассказал, что его бабушка в годы Великой Отечественной войны была участницей трудового фронта.

Напомним, накануне Губерниев заявил, что в преддверии 9 Мая часто перечитывает некоторые книги о Великой Отечественной войне и советует прочесть их молодежи. В первую очередь, по его словам, к таким произведениям относится незаконченный роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Комментатор особенно отметил вторую часть книги, посвященную натуралистическому описанию батальных сцен во время форсирования Днепра, призвав каждого молодого человека прочесть этот роман.

