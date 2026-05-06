Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Губерниев объяснил, почему его дед-фронтовик не говорил о войне

Губерниев рассказал о подвигах своих близких в годы Великой Отечественной войны
Максим Блинов/РИА «Новости»

Журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что его бабушка была участницей трудового фронта в годы Великой Отечественной войны, а дедушка принимал участие в военных действиях, но недолго, так как достиг призывного возраста ближе к завершению войны. В беседе с Общественной Службой Новостей комментатор признался, что его дед не любил вспоминать о том времени и почти ничего не рассказывал.

По словам Губерниева, 18 лет его деду исполнилось уже в 1945 году – сразу после этого он пошел в армию. Однако не успел повоевать с немцами, зато принял участие в битвах с японцами на Дальнем Востоке, где служил артиллеристов. Затем служил в Германии и работал на космодроме «Байконур».

«Конечно, для каждого из нас 9 мая — это праздник со слезами на глазах. Однако мой дед никогда не любил рассказывать о войне, для него это были очень тяжелые воспоминания, — вспоминает журналист. — Раз в год он мог словом обмолвиться, когда к нему приходили боевые товарищи. Понимаете, для их поколения фраза: «Лишь бы не было войны» — имела ключевое значение».

Губерниев добавил, что его дед был внешне очень похож на актера Василия Ланового, из-за чего сейчас журналист очень любит фильм «Офицеры», в котором актер исполняет главную роль. Также журналист рассказал, что его бабушка в годы Великой Отечественной войны была участницей трудового фронта.

Напомним, накануне Губерниев заявил, что в преддверии 9 Мая часто перечитывает некоторые книги о Великой Отечественной войне и советует прочесть их молодежи. В первую очередь, по его словам, к таким произведениям относится незаконченный роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Комментатор особенно отметил вторую часть книги, посвященную натуралистическому описанию батальных сцен во время форсирования Днепра, призвав каждого молодого человека прочесть этот роман.

Ранее Буланова призналась, что ей тяжело выступать 9 Мая.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!