Губерниев назвал книгу, которую стоит прочесть каждому молодому человеку

Журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что в преддверии 9 Мая часто перечитывает некоторые книги о Великой Отечественной войне и советует прочесть их молодежи. В первую очередь к ним относится незаконченный роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Роман, написанный в первой половине 90-х годов, рассказывает о событиях осени 1942 года, раскрывая судьбу новобранцев, сталкивающихся с трудностями солдатского быта в условиях подземной казармы. Губерниев особенно отметил вторую часть книги, посвященную натуралистическому описанию батальных сцен во время форсирования Днепра.

«Это тяжелейшая книга об ужасах войны, которая меня потрясла до глубины души, — подчеркнул журналист. — Почему-то про Виктора Петровича Астафьева часто забывают и мало говорят. Но его труды достойны внимания. И каждому молодому человеку я бы рекомендовал именно его роман «Прокляты и убиты»».

Ранее был назван самый известный автор книг о Великой Отечественной войне.

 
