Рэпера Flo Rida встретили в аэропорту Москвы с треком «Low», балалайкой и медведем

Рэпер Flo Rida прилетел в Москву на частном джете ради первого тура по России

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) прибыл в Москву на частном самолете, чтобы впервые выступить с туром по России. О прибытии исполнителя сообщил Mash.

По данным Telegram-канала, путь из мексиканского Канкуна занял 15 часов с пересадкой в Стамбуле. В аэропорту Внуково артиста встретили с икрой, коньяком и бородинским хлебом. Рэпер был приятно шокирован таким приемом.

Для рэпера исполнили его трек «Low» в народной обработке. Песню исполнил ансамбль под гармонь и балалайку, на которой играл аниматор в костюме медведя.

Из аэропорта Flo Rida отправился на люксовом кортеже — три Cadillac, два Mercedes V-Class и два Sprinter. В столице его поселили в роскошном номере отеля Four Seasons, утверждает Mash.

Flo Rida выступит в Москве 2 и 3 мая, после чего полетит в Краснодар и Новосибирск. Всего запланировано четыре концерта.

Изначально тур должны были провести 8 марта, но рэпер его перенес в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. О предстоящих концертах Flo Rida в России стало известно в декабре 2025 года.

Ранее в Москве отменили концерт известной американской группы.