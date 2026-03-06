Размер шрифта
Flo Rida отменил концерт в Москве 8 Марта из-за конфликта на Ближнем Востоке

Рэпер Flo Rida перенес тур по России на май из-за событий на Ближнем Востоке
Leonard Zhukovsky/Shutterstock

Американский рэпер Flo Rida отменил концерт в Москве 8 Марта и отложил тур по регионам РФ в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за событий в регионе команда артиста не может вылететь из ОАЭ. Организаторы предлагали оплатить артисту бизнесджет, однако тот переживает, что может быть сбитым в воздухе, и не хочет лететь один.

В своем заявлении Flo Rida признался в любви российским фанатам и пообещал порадовать их на перенесенных концертах.

Автор хитов «Low» и «Right Round» должен был выступить в столице 8 и 9 марта, 11-го в Краснодаре и 14-го в Новосибирске. Сейчас выступления перенесены на 2 и 3 мая в Москве, 5 мая в Краснодаре и 7 мая в Новосибирске.

О готовящемся российском туре Flo Rida стало известно в декабре 2025 года. =

Ранее была названа сумма, которую может заработать репер Элджей за один концерт в России.

 
