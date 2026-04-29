В Москве отменили концерт известной американской группы

ARIANA RUIZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Концерт американского хип-хоп дуэта Rae Sremmurd отменили в Москве. Об этом сообщили на сайте площадки-организатора «ВТБ Арена».

Выступление должно было состояться 16 мая. Причина отмены неизвестна. Возврат денежных средств за приобретенные билеты будет осуществляться по месту их покупки.

«Мы понимаем, что изменение планов может доставить неудобства, и приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — отметили представители площадки.

Rae Sremmurd состоит из дуэта братьев — Халифа и Ааквила Брауна. В 2015-м они выпустили свой первый студийный альбом SremmLife. Певцы сотрудничали с такими звездами, как Ники Минаж и Young Thug.

1 апреля Telegram-канал Mash утверждал, что в России отменили концерты американского рэпера Ty Dolla Sign (Тайрон Гриффин — настоящее имя) из-за строчек про Украину.

По данным издания, речь идет о строчке в песне Ty Dolla Sign, в которой он заявляет, что занимался грубым сексом с россиянкой «за Украину». Гриффин должен был выступить 26 июня в Санкт-Петербурге и 27 июня в Москве.

