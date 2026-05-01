Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Бритни Спирс предложат пойти на сделку и признать вину в вождении в нетрезвом виде

britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американской певице и актрисе Бритни Спирс предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

«Бритни выписалась из реабилитационного центра в среду и вернулась домой к вечеру. За день до этого ей было официально предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде за ее мартовский арест, когда она, предположительно, села за руль в нетрезвом виде», — говорится в публикации.

По данным издания, прокурор предложит певице пойти на сделку со следствием и признать вину на слушаниях 4 мая.

В середине апреля Спирс, задержанная ранее за вождение в нетрезвом виде, сама поместила себя в лечебное учреждение.

Бритни Спирс доставили в полицейский участок в наручниках в ночь на 5 марта и освободили в районе 6 утра. Ее подозревают в употреблении наркотиков и алкоголя перед тем, как сесть за руль. В документах, подтверждающих задержание, профессия звезды указана как «знаменитость».

Ранее Бритни Спирс продала свои песни за $200 млн.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!