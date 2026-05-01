Бритни Спирс предложат пойти на сделку и признать вину в вождении в нетрезвом виде

Американской певице и актрисе Бритни Спирс предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

«Бритни выписалась из реабилитационного центра в среду и вернулась домой к вечеру. За день до этого ей было официально предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде за ее мартовский арест, когда она, предположительно, села за руль в нетрезвом виде», — говорится в публикации.

По данным издания, прокурор предложит певице пойти на сделку со следствием и признать вину на слушаниях 4 мая.

В середине апреля Спирс, задержанная ранее за вождение в нетрезвом виде, сама поместила себя в лечебное учреждение.

Бритни Спирс доставили в полицейский участок в наручниках в ночь на 5 марта и освободили в районе 6 утра. Ее подозревают в употреблении наркотиков и алкоголя перед тем, как сесть за руль. В документах, подтверждающих задержание, профессия звезды указана как «знаменитость».

