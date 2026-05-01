Международное жюри биеннале искусства в Венеции подало в отставку

Жюри Венецианской биеннале искусства в полном составе подало в отставку
Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства во главе с бразильским куратором Соланж Оливейра Фаркас подало в отставку. Об этом сообщается на сайте форума.

«Венецианская биеннале объявляет, что с сегодняшнего дня получены заявления об отставке Международного жюри 61–й Международной художественной выставки Койо Куо «В минорных тонах» (9 мая - 22 ноября 2026 года). В состав жюри входили Соланж Фаркаш (председатель), Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузьма и Джованна Заппери», — говорится в публикации.

23 апреля представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере €2 млн в связи с возвращением России.

На протяжении последних четырех лет РФ не принимала участия в этой выставке. В нынешнем году там должен был быть представлен российский проект «Дерево укоренено в небе». Из-за решения организаторов согласовать участие России финские власти решили частично бойкотировать биеннале — не отправлять туда политических лидеров, ограничившись должностными лицами среднего уровня. Возмущение по поводу возобновления российского присутствия на художественном форуме выражала и Украина.

Ранее Еврокомиссия назвала шокирующим решение о павильоне России на Венецианской биеннале.

 
