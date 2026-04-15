Еврокомиссия назвала шокирующим решение о павильоне России на Венецианской биеннале

Хенна Вирккунен: мы не должны позволять русским участвовать в выставках
Пранкеры Вован и Лексус/VK

Решение разрешить россиянам снова открыть свою часть экспозиции на Венецианской биеннале в мае было шокирующим для Еврокомиссии. Об этом заявила зампред Еврокомиссии по демократии и безопасности, европейский комиссар по вопросам цифровых технологий Хенна Вирккунен в разговоре с российскими пранк-журналистами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Сейчас Вирккунен активно борется против участия России в Венецианской биеннале в мае. Пранкеры провели звонок от имени Порошенко.

«Мы осудили это решение. Мы не должны позволять русским участвовать в подобных художественных выставках», — сказала она.

При этом вице-президент Еврокомиссии призналась, что ЕС не финансирует выставку полностью, а только ее киночасть.

«Мы оказываем финансовую поддержку не этой выставке, о которой сейчас говорим, а кинобиеннале, то есть той биеннале, которая проходит одновременно с ней и включает ее в свой состав. До открытия биеннале еще несколько недель, так как она должна состояться в мае. Поэтому в ближайшие недели мы ожидаем, что организаторы изменят свое решение, но в противном случае мы сейчас рассматриваем возможность приостановки или прекращения действия этого гранта», — сказала Вирккунен.

Также к беседе присоединилась сотрудница, курирующая вопрос биеннале. Она описала дипломатические усилия Брюсселя.

«Мы до сих пор сосредоточивались на печальном решении позволить России снова открыть павильон и пытались предотвратить это. Мы также взаимодействовали с итальянским правительством, чтобы добиться от них более решительных действий в отношении организаторов и предотвратить участие России. Но, конечно, если участие все же будет, павильон будет принадлежать российскому правительству. Затем мы сможем взглянуть, есть ли основания для включения отдельных лиц, посещающих павильон, в санкционный список, но для этого должны быть веские основания», — сказала она.

 
