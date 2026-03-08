Украина возмутилась из-за возвращения России на Венецианскую биеннале

Минкульт и МИД Украины призвали не допускать Россию на Венецианскую биеналле

Украинские МИД и минкульт опубликовали заявление, в котором призвали организаторов Венецианской биеналле пересмотреть решение об участии России в мероприятии.

В ведомствах напомнили организаторам форума, что 27 февраля 2022 года они осудили «российскую агрессию» и выступили за мир и диалог. В республике не понимают, почему эта позиция поменялась сейчас.

«Недопуск России к международным культурным площадкам критически важен для сохранения их нейтральности, избегания политизации», — говорится в заявлении министерств.

Итальянский минкульт отметил, что организаторы биеналле приняли решение самостоятельно вопреки противодействию правительства страны.

На этой неделе стало известно, что Россия примет участие в 61-й Венецианской биеннале после трехлетнего перерыва. Форум пройдет с 9 мая по 22 ноября. Проект российского павильона в этом году называется «Дерево укоренено в небе».

Венецианская биеннале — международный художественный форум, который проходит раз в два года и объединяет участников из разных стран. Программа включает направления современного искусства, архитектуры, кино, музыки, танца и театра. Основные события традиционно разделены на художественную и архитектурную части, проводимые по очереди.

