Россия вернется на Венецианскую биеннале

La Repubblica: Россия примет участие в Венецианской биеннале после перерыва
Manuel Silvestri/Reuters

Россия примет участие в 61-й Венецианской биеннале после трехлетнего перерыва. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

Форум пройдет с 9 мая по 22 ноября.

Проект российского павильона в этом году представлен под названием «Дерево укоренено в небе». В его подготовке приняли участие более 50 молодых музыкантов, поэтов и философов из России, а также из Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики. В рамках экспозиции запланирован музыкальный фестиваль, направленный на демонстрацию художественного потенциала регионов, находящихся вне крупных культурных центров.

Венецианская биеннале — международный художественный форум, который проходит раз в два года и объединяет участников из разных стран. Программа включает направления современного искусства, архитектуры, кино, музыки, танца и театра. Основные события традиционно разделены на художественную и архитектурную части, проводимые поочередно.

Россия в последний раз участвовала в Венецианской биеннале в 2022 году. О возможном возвращении стало известно спустя месяц после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков о необходимости восстановления культурных контактов между Россией и европейскими странами.

Ранее Бахрушинский музей открыл выставку в Таиланде.

 
