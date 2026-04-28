Киркоров украсил террасу Виктором Цоем и Высоцким

Певец Филипп Киркоров поставил на террасе арт-объект с Цоем

Певец Филипп Киркоров рассказал «Пятому каналу», что украсил террасу арт-объектами с его кумирами.

На веранде Киркорова стоят огромные изображения Виктора Цоя, Фредди Меркьюри и Владимира Высоцкого. Они сделаны из винных пробок. Как подчеркнул певец, арт-объекты расположены на террасе с видом на храм Христа Спасителя.

29 марта Филиппа Киркорова застали курящим в аэропорту Барнаула. Певец прилетел в Барнаул, чтобы дать концерт. Тогда человека, похожего на артиста, заметили курящим в общественной зоне, где это делать запрещено, и сняли на видео. Транспортная полиция привлекала Киркорова к ответственности, выписав ему штраф суммой в 1,5 тыс. рублей.

Пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская подчеркнула, что Киркоров выплатил штраф, который был ему назначен за курение в аэропорту Барнаула.

