Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Филипп Киркоров выплатил штраф за курение в аэропорту Барнаула

VK Видео

Певец Филипп Киркоров выплатил штраф, который был ему назначен за курение в аэропорту Барнаула. Об этом «Пятому каналу» рассказала пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

«Штраф оплачен. Артист всегда жил и живет по закону», — сообщила представительница певца.

Ранее СМИ писали, что Успенская объяснила нарушение Киркорова усталостью после джетлага. Однако позже пресс-секретарь артиста опровергла эту информацию.

29 марта Филиппа Киркорова застали курящим в аэропорту Барнаула. Певец прилетел в город, чтобы дать концерт. Тогда человека, похожего на артиста, заметили курящим в общественной зоне, где это делать запрещено, и сняли на видео.

Транспортная полиция привлекала Киркорова к ответственности, выписав ему штраф суммой в 1,5 тыс. рублей.

Ранее Киркорова призвали извиниться за курение в барнаульском аэропорту.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
