Филипп Киркоров выплатил штраф за курение в аэропорту Барнаула

Певец Филипп Киркоров выплатил штраф, назначенный за курение в аэропорту

Певец Филипп Киркоров выплатил штраф, который был ему назначен за курение в аэропорту Барнаула. Об этом «Пятому каналу» рассказала пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

«Штраф оплачен. Артист всегда жил и живет по закону», — сообщила представительница певца.

Ранее СМИ писали, что Успенская объяснила нарушение Киркорова усталостью после джетлага. Однако позже пресс-секретарь артиста опровергла эту информацию.

29 марта Филиппа Киркорова застали курящим в аэропорту Барнаула. Певец прилетел в город, чтобы дать концерт. Тогда человека, похожего на артиста, заметили курящим в общественной зоне, где это делать запрещено, и сняли на видео.

Транспортная полиция привлекала Киркорова к ответственности, выписав ему штраф суммой в 1,5 тыс. рублей.

Ранее Киркорова призвали извиниться за курение в барнаульском аэропорту.