С Филиппа Киркорова едва не слетела корона на сцене

Певец Киркоров дал первый после инцидента с пиротехникой концерт в Петербурге

Народный артист России Филипп Киркоров дал первые после инцидента с пиротехникой три концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает kp.ru.

Год назад его выступление в петербургском БКЗ окончилось долгими проблемами со здоровьем — артист получил ожог руки из-за пиротехники и был вынужден прервать тур, то сейчас все иначе. В новом шоу пиротехнику сократили до минимума, а артист держался от нее на безопасном расстоянии.

Как рассказали очевидцы, курьез все-таки произошел — во время исполнения одного из номеров с головы артиста едва не слетела корона. Киркоров обыграл ситуацию, рассмешив зрителей.

Накануне Киркоров назвал тупостью запрет французского бренда Balenciaga на шопинг из-за его поддержки президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Киркоров станет Кощеем в «Очень сказочных делах».