Shaman рассказал о необычном пункте в райдере помимо портрета Путина

Певец Shaman заявил, что в его райдер входит березовый сок
Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) рассказал ТАСС, что помимо фото президента России Владимира Путина в его райдер входит березовый сок, ягоды, фрукты, чай, кофе, орешки.

Дронов отметил, что в его списке пожеланий для концерта нет ничего особенного. Он также старается не есть перед выступлением.

«Это все равно что поесть и пойти сразу же делать кардио-тренировки. Я достаточно динамично веду концерты, и тяжесть лишняя доставляет дискомфорт», — поделился Дронов.

В марте Shaman рассказал, что портрет Путина стоит у него в райдере первым пунктом. Он всегда вешает его в своей гримерке. Также заслуженный артист России признался, что возит с собой в чемодане фотографию супруги. Дронов назвал Путина человеком титанического труда, который является примером для миллионов россиян.

Shaman также заявил, что не намерен менять англоязычный псевдоним и выступать под своим настоящим именем. Исполнитель подчеркнул, что не нарушает этим никаких законов, а его сценическое имя стало состоявшимся брендом, причем не только в России.

Ранее Shaman раскрыл, будет ли записывать дуэты с молодыми артистами.

 
Теперь вы знаете
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
