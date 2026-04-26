Shaman раскрыл, будет ли записывать дуэты с молодыми артистами

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) раскрыл, будет ли записывать дуэты с молодыми исполнителями. Его цитирует ТАСС.

По словам Shaman, к молодым артистам он пока может причислить и себя.

«Меня сейчас натолкнуло на мысль: если уж и делать прикольный дуэт для молодежи — а что, если сделать с самим собой», — пошутил он.

Заслуженный артист России заявил, что вместо этого продолжит сотрудничать с народными артистами Николаем Расторгуевым, Григорием Лепсом и Игорем Бутманом.

«Потому что это великолепные артисты, их музыка и творчество проверены временем, поэтому для меня, конечно, было большой удачей, что мы нашли общий язык, прекрасно общаемся, дружим», — сказал он.

