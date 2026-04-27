Супруга Пиманова раскрыла, что у телеведущего осталась маленькая дочь

Супруга журналиста и телеведущего Алексея Пиманова, актриса Ольга Погодина, раскрыла, что воспитывает двухлетнюю дочь от мужа. Об этом сообщил kp.ru.

Во время церемонии прощания с Пимановым Погодина призналась, что у них осталась маленькая дочь, рождение которой они два года скрывали от публики.

«Обещаю воспитать ее так, как тебе бы понравилось», — сказала актриса сквозь слезы.

Напомним, телеведущего, президента медиахолдинга «Красная звезда», режиссера, продюсера и общественного деятеля, заслуженного артиста России Алексея Пиманова не стало 23 апреля. Журналисту было 64 года. Ольга Погодина сообщила, что причиной ухода супруга был острый инфаркт.

Коллега телеведущего, оператор-постановщик Сергей Комаров отметил, что журналист не жаловался на здоровье и активно занимался спортом. Президент России Владимир Путин назвал его уход потерей для отечественной журналистики.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский авиационный институт, однако вскоре связал свою карьеру с журналистикой и телевидением. Работал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первый профессиональный опыт.

Широкую известность приобрел на ОРТ и Первом канале, где стал автором и ведущим программы «Человек и закон» — одного из самых продолжительных общественно-политических проектов на российском телевидении (1996–2026 годы).

Также Пиманов занимал руководящие должности в телекомпании «Останкино» (в 1996–2010 годах был ее гендиректором) и выступал продюсером документальных и художественных проектов. С 2013-го он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда».

